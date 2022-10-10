Лукашенко угрожает Украине

Глава РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина планировала удар по Беларуси. Об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности, передает «Белта».

«Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — сказал Лукашенко.

По его словам, он и президентом рф владимир путин договорились о том, что развернут совместные региональные группировки войск. Он добавил, что это решение принято якобы на их встрече после неформального саммита СНГ в санкт-петербурге.

Лукашенко считает, что Беларусь находится в опасности. По его словам, формирование совместной российско-беларусской группировки уже началось.

«Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!