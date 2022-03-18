Мариупольский раввин рассказал о последствиях российской бомбардировки

Менахем-Мендель Коэн сообщил «Наша община рассеивается. Все в подвалах без связи… и некому пойти и посмотреть, все ли с ними в порядке».

Раввин из осажденного и разбомбленного украинского города Мариуполя рассказал, что происходит в городе.

Об этом сообщает Jewish News.

Раввин Менахем-Мендель Коэн также рассказал, что украинские евреи были среди тех, кто укрывался в городском театре — месте их ежегодного празднования Хануки — когда на этой неделе в него попала российская ракета.

Он сказал, что до 50 еврейских семей были среди тех, кто уехал в колонне из 160 автомобилей, которая несколько дней назад первой попыталась эвакуироваться из города. «Некоторым пришлось оставить своих родственников, — пояснил он. «Это разделило семьи. Я знаю одну еврейскую женщину, которой пришлось уехать без матери».

Размышляя об ущербе, он добавил: «Ни один город сейчас не сравнится с Мариуполем по разрушениям и бомбежкам. У нас железный занавес вокруг города. Лишь немногие могут найти сигнал и просто сообщить, что они еще живы».

О бомбардировке театра он сказал: «Это было особенное место, место радости. Десять лет именно здесь мы праздновали Хануку. Я знаю несколько еврейских семей, которые укрывались там, когда он был разрушен».

Он добавил: «Наше сообщество рассеивается. Все находятся в подвалах без связи, ни по телефону, ни через других людей, и не с кем пойти и посмотреть, все ли у них в порядке. Где мир? Где бесполетная зона?».

До русского вторжения в городе проживало 430 000 человек, в том числе 16 000 евреев.

Коэн сказал, что люди эвакуировались в Запорожье или Днепр, но это было опасно, поскольку колонны автомобилей постоянно попадали под удары. «Люди не могут выбраться, — сказал он. «Те, кто за рулем, рискуют своей жизнью, пытаясь убежать».

Один из членов еврейской общины Мариуполя, которому посчастливилось выбраться, — Роман, у которого были уничтожены квартира и две машины. Он сбежал с соседом на их машине, проехав через несколько небольших деревень вокруг города, рискуя попасть под обстрел.

«Мы были в безнадежной ситуации, — вспоминал он. «Вместе с женой и 13-летним сыном мы ехали по заминированным дорогам. Я никак не ожидал, что переживу такую ​​ситуацию».

«Моя машина стояла прямо у ворот родильного дома, когда ее взорвали», — сказал он. «Мы потеряли все, все, что удалось собрать и построить за долгие годы. Мне 35, нам нужно начинать все сначала».

Он сказал, что покинуть город было невозможно в течение многих дней, потому что гуманитарные коридоры, хотя и были обещаны, не были выполнены из-за постоянных обстрелов со стороны россии. «Я думаю, что число убитых в Мариуполе выше, чем говорят официальные данные», — добавил он.

«В каждой квартире собирается много семей, чтобы побыть с родными. Это означает, что при попадании в него бомбы гибнут много людей. Люди чувствуют себя брошенными. Они лишены света и предметов первой необходимости. Где мэр? Где Красный Крест?»

Коэн заявил, что планирует покинуть Украину, если выживет. «Мы поедем в Израиль, потому что у меня есть израильский паспорт», — сказал он. «Я просто хочу проснуться от этого».

«Курсор» писал ранее, что российские войска обстреливают Украину ракетами даже из Каспийского моря.