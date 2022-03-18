Израиль координирует свои действия с россией по полевому госпиталю в Украине, чтобы избежать нападения

Два высокопоставленных израильских чиновника заявили, что Израиль информировал россию о деталях по нескольким каналам и даже предоставил русским точные ориентиры комплекса, чтобы убедиться, что он не будет атакован.

Израиль скоординировал с россией* создание полевого госпиталя на западе Украины.

Два высокопоставленных израильских чиновника заявили, что Израиль информировал россию о деталях по нескольким каналам и даже предоставил русским точные ориентиры комплекса, чтобы убедиться, что он не будет атакован.

Посол Израиля в москве Алекс Бен-Цви встретился на прошлой неделе с заместителем министра иностранных дел россии Майклом Богдановым и проинформировал его о намерении доставить больницу в Украину для утверждения правительством.

В понедельник правительство одобрило создание больницы, и вскоре после этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Беннетом и президентом путиным, в ходе которого также поднимался вопрос о больнице.

Больница будет создана на западе Украины между Львовом и границей с Польшей. До недавнего времени это был тихий район, где не велось боевых действий, но на прошлой неделе российская армия нанесла удар крылатыми ракетами по учебной базе на западе Украины недалеко от польской границы.

В понедельник в состав израильской миссии войдут более 100 медицинских работников, которые вылетят специальным рейсом в Польшу, а оттуда в колонне в Украину.

«Мы провели все возможные проверки с русскими на всех уровнях», — сказал высокопоставленный израильский чиновник. «Мы передали им всю информацию по этому вопросу на уровне ориентиров на карте».

Министр иностранных дел Яир Лапид в четверг утвердил окончательные планы больницы, включая планы эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

«Курсор» писал ранее, что Зеленский ожидает прогресс по заявке Украины на членство в ЕС в течение нескольких месяцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!