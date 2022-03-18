Российские войска обстреливают Украину ракетами даже из Каспийского моря

Представитель вооруженных сил Украины рассказал, что такие ракеты запускаются со стратегических ракетоносцев и их куда сложнее отследить, определить их траекторию полета.

В Украине зафиксировали, что россия* запускает ракеты в сторону украинских городов даже из Каспийского моря. К сожалению, такие ракеты сложнее отследить заранее.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью украинским СМИ.

По его словам, власти предупреждают украинцев, что летит ракета. Большинство ракет удается обнаружить, определить траекторию полета. К примеру, если ракета летит из Крыма в сторону Киева. Однако, если ракету запустили из акватории Каспийского моря при помощи стратегического ракетоносца, то ее отследить сложнее.

Ранее наш сайт писал, что эксперты предупреждают, что война в Украине может спровоцировать новую волну коронавируса.

Также Курсор сообщал, что Израиль координирует свои действия с россией по полевому госпиталю в Украине, чтобы избежать нападения.

Еще напомним, что Зеленский ожидает прогресс по заявке Украины на членство в ЕС в течение нескольких месяцев.

Российский журналист раскрыл правду о терроре украинского Мариуполя.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!