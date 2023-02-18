Массированная атака по Украине: ВСУ сбили половину ракет, запущенных рф

Мирные города и села Украины утром, 18 февраля, в очередной раз подверглись массированной атаке. Всего войска * россии выпустили четыре ракеты, но две из них удалось уничтожить.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Как отметили в ведомстве, украинскими силами удалось сбить две российские ракеты под названием «Калибр», от попаданий которых могли быть повлечены значительные разрушения и жертвы.

«18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты «Калибр» из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В то же время в ВС предупредили украинцев о том, что на территории с раны сохраняется угроза ракетных атак со стороны россиян. Военнослужащие Украины призвали мирное население сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

В субботу утром по всей территории Украины раздавались звуки сирены — войска рф начали запуск ракет. Взрывы прогремели в Хмельницкой и Николаевской областях. О попаданиях информации нет. В ряде регионов из-за угрозы атаки ввели отключения электроэнергии, чтобы защитить энергообъекты от последствий возможных ударов.

Ранее «Курсор» писал о том, что кремль хочет «поглотить» белорусскую промышленность. В ISW заявили, что санкции, введенные против россии*, серьезно подорвали оборонную промышленность страны-агрессора, поэтому кремль, чтобы продолжать войну с Украиной и усиливать свою армию, нацелился на белорусские заводы.

Более того, Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского «КАМАЗа» и готов помочь оккупантам в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!