Подтверждены пуски ракет: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В субботу утром, 18 февраля, российская федерация* начала ракетный обстрел территории Украины. Во многих областях страны была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Согласно информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в воздушном пространстве Украины находится 6 ракет «Калибр», которые движутся в западные регионы страны. ПВО уже начала отрабатывать цели.

Известно, что россияне запустили ракеты тактической авиацией с акватории Черного моря. По предварительным данным, первая часть ракет движется в Днепропетровскую область, а вторая — в Винницкую.

В Хмельницком уже прозвучали два взрыва, возможно работают средства ПВО.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал граждан не игнорировать воздушную тревогу и спускаться в укрытия.

Отмечается, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях вводят экстренные отключения электричества.

«Курсор» писал ранее, что в Воздушных силах Украины показали обломки крылатой ракеты морского базирования «Калибр», найденные накануне, 10 февраля, в Винницкой области. Такими ракетами рф терроризирует мирные города.

Еще мы писали, что согласно информации секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, «ракетный террор» со стороны российской федерации еще не подошел к концу, но уже сейчас кремль испытывает жесткий дефицит боеприпасов.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.