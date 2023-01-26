Массированная атака рф на Украину: стало известно, сколько людей погибло

В четверг утром, 26 января, российская федерация* совершила очередной массированный удар по территории Украины. В некоторых городах были зафиксированы «прилеты». В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом заявил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты использовали для атаки как ракеты, так и иранские дроны-камикадзе. Травмы различной степени тяжести также получили 11 человек, им оказывается медицинская помощь.

Отметим, что масштабная тревога продолжалась в Украине четыре часа, над Киевом средства ПВО сбили 20 ракет разных типов. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

«Курсор» писал ранее, что еще с вечера 25 января российская армия начала массированный обстрел территории Украины. Изначально это были иранские ударные дроны «Shahed 136», а уже с утра 26 января в небо над россией взлетела стратегическая авиация и произошли запуски крылатых и, судя по всему, баллистических ракет. Взрыв в Киеве попал в эфир британского телеканала Sky News.

Еще мы писали, что российская федерация терпит потери на фронте в Украине, но пытается восстановить свои ресурсы и количество военнослужащих за счет мобилизационной волны, чтобы попытаться пойти в новое наступление. В СНБО Украины говорят, что новая атака может начаться через 1-2 месяца.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!