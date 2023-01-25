В СНБО Украины предположили, когда может начаться новое наступление рф

Российская федерация* терпит потери на фронте в Украине, но пытается восстановить свои ресурсы и количество военнослужащих за счет мобилизационной волны, чтобы попытаться пойти в новое наступление. В СНБО Украины говорят, что новая атака может начаться через 1-2 месяца.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики сейчас готовятся к активным действиям и через месяц-два задействуют максимальные ресурсы, которые есть на территории страны агрессора. Также оккупанты ведут сейчас вербовку граждан, особенно криминальных авторитетов и преимущественно в Харьковской области.

Но украинские разведчики все отслеживают.

По словам Данилова, в ближайшее время на государство может быть осуществлено много информационных атак с помощью тех агентов влияния, которые в Украине до сих пор присутствуют.

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ. По его словам, украинская сторона уже предоставила партнерскому Альянсу наименование техники и ее количество, которое поможет выиграть войну с российским агрессором.

Еще мы писали, что в агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между Украиной и рф в рамках ее нынешних широких параметров.

Напомним, о сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.