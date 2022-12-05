Массированные атаки рф по Украине: одна из ракет упала в Молдове

Возле города Бричень (Молдова) в судовом саду упала ракета, что произошло на фоне массированного ракетного удара *россии по Украине.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы.

Ракету обнаружила пограничная полиция. Этот район уже изолировали патрули полиции и пограничной службы.

Отметим, что 5 декабря, в понедельник, армия рф совершила очередной ракетный обстрел Украины. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушную тревогу включили в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате действия оккупантов во многих городах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Жители Украины столкнулись с перебоями электроэнергии, были введены вынужденные массовые отключения.

Например, в Одессе обесточены все насосные станции, жители лишились доступа к воде. В областном центре без электричества остались все насосные станции и резервные линии. Восстанпвливать водоснабжение начнут после окончания воздушной тревоги в регионе.

В Сумской области тоже исчезло электроснабжение. В «Сумыоблэнерго» заявили о применении экстренного отключения ради предотвращения аварии.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, заявил, что были повреждены частные дома мирных жителей. Есть информация о двух погибших и двух раненых.

По словам городского главы Кривого Рога Александра Вилкула, часть города вследствие ракетных ударов лишилась света, были отключены котельные и насосные. В Запорожье тоже прозвучали взрывы.

Спикер ВСУ Юрий Игнат заявил, что рф запускает ракеты по территории Украины из Каспийского и Черного морей. Военные предупреждают о возможных нескольких волнах запусков.

«Курсор» сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россии не нужны переговоры с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!