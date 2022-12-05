России не нужны переговоры с Украиной — Блинкен

Многие считают, что россия* хочет поставить войну на паузу, чтобы укрепить свою армию и начать новое наступление.

По словам государственного секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сейчас россия не заинтересованы в проведении мирных переговоров с Украиной, чтобы завершить войну.

Об этом дипломат заявил в интервью CBS News.

«Дипломатия всегда имеет пользу, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае это россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же видим, в последнее время, прямо противоположное», — сказал Блинкен.

По словам дипломата, в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского касательно «формулы мира», глава рф владимир путин только еще больше усилил свою агрессию.

«путин не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинсцев, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, отключить тепло, отключить электричество», — добавил госсекретарь.

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW назвали два фактора, от которых зависит успех ВСУ этой зимой. Украинская армия намерена зимой продолжать свое контрнаступление на юге и востоке страны, но успех ВСУ на фронте, как считают аналитики, будет зависеть от двух факторов.

Курсор сообщал, что российская федерация проигрывает на поле боя и пытается найти способы, чтобы выйти на выгодную для себя позицию. Для этого агрессор делает заявления по поводу привлечения Украины к переговорам, чтобы создать впечатление у Запада, что их можно привлечь к диалогу с Киевом.

Наша редакция писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины.