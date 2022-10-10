Минобороны Украины предупредило рф: Будем мстить за все удары по мирным городам

Никакие ракеты не уничтожат мужество украинцев, заверили в ведомстве.

Министерство обороны Украины прокомментировало массированную ракетную атаку рф* на украинские города и анонсировало месть.

Об этом речь идет в Телеграм-канале МО.

В министерстве отмечают, что страна-террорист атаковала ряд областных центров Украины. Под массовыми ракетными ударами оказался Киев. Атакованы объекты гражданской инфраструктуры.

Сейчас воздушная тревога продолжается по всей стране. Есть жертвы среди людей и разрушения. Террористические действия рф направлены против мирного гражданского населения. Враг будет наказан за боль и смерть, которые принес в мирную и процветающую страну, пообещали в Минобороны.

В то же время министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что никакие ракетные удары Украину не сломают. «Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее россии — будущее попираемой во всем мире террористической государства-изгоя», — подчеркнул Резников.

Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами. Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!