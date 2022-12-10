Медведев отметился очередным перлом в адрес Украины

Заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев* отреагировал на информацию о том, что в украинском городе Тульчин Винницкой области на Украине снесли памятники полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину.

В своем Telegram-канале vедведев назвал Украину Малороссией и предположил, что вместо Пушкина и Суворова памятники поставят «разнообразным гетманам», а также похвастался своим знанием произведений писателя Михаила Булгакова.

«В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам. Ничего не могу добавить к тому, что сказал по их поводу киевлянин Михаил Булгаков в «Белой гвардии»: «Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! …. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман…», — процитировал Булгакова Медведев.

Как сообщал Курсор, на днях заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев заявил, что у священнослужителей Украинской православной церкви московского патриархата отбирается церковное имущество, а ее священников и прихожан подвергают избиениям.

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло», — написал медведев.

Также Курсор информировал о том, что медведев заявил, что в Украине россия ведет священную битву с сатаной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!