Медведев угрожает ядерным оружием: Запылает вся Украина

Экс-президент рф рассказал, чем является «красная линия» в этой войне.

Зампред Совбеза и бывший президент *россии дмитрий медведев в очередной раз начал рассуждать о том, как кремль использует против Украины «все виды оружия».

Об этом сообщает SVTV News.

Медведев дал письменное интервью журналистке Надане Фридрихсон, где заявил, что «красная линия» для россии – удары по Крыму. По его словам, если это произойдет, то армия рф будет наносить «удары возмездия» по всей Украине.

«Ответ в случае ударов по Крыму и вглубь россии будет быстрым, жестким и убедительным. Если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Россия не ставит перед собой никаких ограничений в виде ответа на атаки, в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия», – заявил медведев.

Следует отметить, что российский чиновник уже неоднократно разражался угрозами касаемо применения ядерного оружия с самого начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля. Одно из последних заявлений медведева прозвучало минувшей осенью. По его словам, в случае победы Украины в войне Киев начнет возвращать все оккупированные россией территории, что зампред Совбеза считает «отторжением» их от рф.

«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней россии. Следовательно, прямой повод применения п.19 Основ государственной политики российской федерации в сфере ядерного сдерживания», – написал медведев.

Дополнительно экс-президент начал мечтать о победе армии россии и повторил традиционную методичку российской пропаганды, согласно которой якобы «западные страны толкают мир к мировой войне».

Ранее «Курсор» сообщал, что Нетаниягу рассказал Макрону, как именно Израиль может помочь Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!