Нетаниягу рассказал Макрону, как именно Израиль может помочь Украине – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину «военные вещи», но он хочет быть осторожным, чтобы не спровоцировать *россию.

Об этом сообщает Times of Israel.

Чиновник, ознакомленный с деталями примерно трехчасового разговора, утверждает, что Нетаниягу выразил готовность отправить в Киев «военные вещи». Одновременно с этим премьер-министр подчеркнул, что не может заходить слишком далеко, чтобы не спровоцировать россию.

Позже в офисе премьера не стали комментировать беседу Макрона и Нетаниягу. Последний во время брифинга с журналистами сказал, что «я объяснил нашу политику. Он хорошо знает этот вопрос». Премьер-министра также не прокомментировал предстоящую поездку министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в столицу Украины, Киев.

Также журналисты пишут, что Нетаниягу сказал Макрон, что «еще слишком рано думать о посредничестве», и объяснил, что не будет продвигать свою роль посредника между рф и Украиной, пока Киев, москва и Вашингтон не попросят его об этом.

Помимо этого в ходе разговора Макрон пригрозил перестать считать Израиль демократией, если Нетаниягу не изменит свои планы к реформированию судебной системы. Также Франция и Израиль согласились противостоять Ирану и сотрудничать для нивелирования иранской угрозы. О других деталях разговора читайте в материале «Курсор».

Чуть ранее военный эксперт прокомментировал заявление Израиля относительно «Железного купола».

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