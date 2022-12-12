Медведев заявил, что россия наращивает производство «самого мощного» оружия

Бывший президент рф дмитрий медведев*, который является заместителем главы совета безопасности россии, не сообщил подробностей о новом оружии.

Экс-президент россии дмитрий медведев заявил, что рф наращивает производство оружия нового поколения, чтобы защитить себя от врагов в Европе, США и Австралии.

«Мы наращиваем производство мощнейших средств поражения. В том числе на новых принципах», — сказал медведев в мессенджере Telegram.

«Наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии», — сказал политик, используя этот термин для описания территорий современной Украины, которые были частью российской империи при царях.

«Европа, Северная Америка, Япония, Австралия, Новая Зеландия и целый ряд других мест присягнули на верность нацистам, повторяя опровергнутые кремлем заявления о том, что киевское правительство является неонацистским режимом, используемым для оправдания его вторжение», — заявил он.

Президент рф владимир путин неоднократно заявлял, что россия разрабатывает новые виды вооружений, в том числе гиперзвуковое оружие, которое, по его словам, может обойти все существующие системы противоракетной обороны.

Ранее путин заявил, что рф может внести поправки в свою военную доктрину, предусмотрев возможность нанесения упреждающего удара с целью разоружения врага, явно намекая на ядерную атаку. По его словам, российские крылатые ракеты и гиперзвуковые системы «более современны и даже более эффективны», чем у США.

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, когда ВСУ возобновят активное контрнаступление. Глава минобороны отметил, что украинский план не изменился.

Курсор также сообщал, что президент россии владимир путин больше не скрывает свою настоящую цель — оккупацию Украины, при этом россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий.