Мэр Киева попросил Папу Римского помолиться за мир в украинской столице

Виталий Кличко просит Папу Римского прибыть в Киев с личным визитом для того, чтобы помолиться за жизни граждан столицы. В случае невозможности личного визита Кличко попросил Папу выступить по видеоконференции.

Мэр украинской столицы Киева призвал Папу Римского Франциска посетить город даже в нынешних обстоятельствах, заявив, что его присутствие там является «ключом» к спасению жизней и достижению мира.

Письмо Виталия Кличко к Папе Римскому последовало за предыдущими приглашениями главы католической церкви Украины византийского обряда и посла Украины в Ватикане.

В своем заявлении Ватикан подтвердил, что Папа получил письмо, датированное 8 марта. В нем говорится, что Папа молится за украинцев, но ничего не говорится о приглашении или поездке.

«Мы верим, что личное присутствие (Папы) в Киеве является ключом к спасению жизней и прокладыванию пути к миру в нашем городе, стране и за ее пределами», — написал Кличко.

Он сказал, что Киев готов оказать любую необходимую помощь. Если визит невозможен, мэр предложил провести видеоконференцию в прямом эфире или в записи с участием президента Владимира Зеленского.

«Мы призываем Вас, как духовного лидера, проявить сострадание, встать на сторону украинского народа, совместно распространяя призыв к миру», — говорится в письме.

Курсор ранее писал, что рф готовит масштабное наступление на Киев. Сейчас наступлению россии мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины, но власти рф намерены взять столицу любой ценой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!