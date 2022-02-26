Мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной

09:49, Сегодня
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Флагу Украины и патроны фото
Флагу Украины и патроны
Фото: depositphotos.com

Другие достопримечательности по всему миру также засветились цветами украинского флага в поддержку страны.

Согласно изображениям, распространенным в социальных сетях в пятницу, мэрия Тель-Авива загорелась синим и желтым светом, цветами украинского флага, в поддержку страны, когда российские войска вторгаются в полномасштабную войну в Восточной Европе.

Десятки демонстрантов собрались в городе и по всему миру, чтобы выразить протест против неспровоцированной войны России против своего соседа.

Другие достопримечательности, включая Эйфелеву башню в Париже, стадион Allianz Arena в Мюнхене и мэрию Сараево, также осветились цветами украинского флага в знак солидарности.

Израильское правительство проявляет осторожность в своем дипломатическом ответе на войну, заявляя о поддержке суверенитета Украины и призывая к мирному урегулированию конфликта, но не упомянув конкретно Россию.

Однако Израиль предложил Украине гуманитарную помощь.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Зеленский обратился к Беннету с просьбой стать посредником в переговорах с РФ.

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Автор материала:
Кати Адхам
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