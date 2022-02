Мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной

Согласно изображениям, распространенным в социальных сетях в пятницу, мэрия Тель-Авива загорелась синим и желтым светом, цветами украинского флага, в поддержку страны, когда российские войска вторгаются в полномасштабную войну в Восточной Европе.

Десятки демонстрантов собрались в городе и по всему миру, чтобы выразить протест против неспровоцированной войны России против своего соседа.

Другие достопримечательности, включая Эйфелеву башню в Париже, стадион Allianz Arena в Мюнхене и мэрию Сараево, также осветились цветами украинского флага в знак солидарности.

From Minneapolis to Munich, and Sarajevo to Tel Aviv, Putin (and other autocrats) are seeing the invincibility of freedom and unity on full display all around the globe.Autocracy may win a battle, but democracy will win the war.@EuromaidanPress @Ukraine @Europarl_EN @Russia pic.twitter.com/xnQVLW2la4

— asksudhir (@sudhirtheboss) February 26, 2022