Зеленский обратился к Беннету с просьбой стать посредником в переговорах с РФ

Война в Украине продолжается. Украина ищет площадки для переговоров с Россией. РФ предлагает провести переговоры в Минске, однако Киев отказывается.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником в переговорах с Российской Федерацией.

Об этом сообщили на телеграм-канале NEXTA Live.

Ответ израильской стороны еще не поступил.

Ранее Курсор сообщал, что в Харькове российские оккупанты обстреляли Центр крови и учебное заведение.

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