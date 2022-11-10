Месть за Херсон: в рф грозятся «добивать» энергосистему Украины

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на юге страны и готовятся деоккупировать Херсон, но пока о его освобождении говорить рано, несмотря на заявления российского командования об отводе своих войск. В рф на фоне успехов украинских защитников в Херсонской области начали бросать угрозы и предлагают наносить массированные удары по энергетическим объектам страны.

С таким призывом выступил депутат госдумы рф Андрея Луговой.

Он написал, что с политической точки зрения рф показывает украинскому обществу готовность сеять панику и хаос и что нужно продолжать наносить ракетные удары по энергосистеме страны. Таким образом он предлагает измотать «преступный режим» Владимира Зеленского и войск, брошенных им на берег Днепра.

В своем заявлении российский депутат также предлагает взрывать мосты через реку Днепр, чтобы затормозить контрнаступление украинских защитников, нарушив им логистику. По его словам, якобы с этим и был связан так называемый «отвод» войск рф из Херсона.

«Курсор» писал ранее, что ряд украинских чиновников прокомментировали заявление российских оккупантов о том, что они покидают Херсон и перебрасывают армию на левый берег Днепра.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что отступление россиян из Херсона — информационная спецоперация.