Зеленский: Отступление россиян из Херсона — это информационная спецоперация

Украина оценивает обстановку на территории Херсонской области и считает «информационной спецоперацией» заявленный россией переброс основных воинских частей через Днепр.

В Украине не относятся серьезно к сообщениям армии рф* о полном отступлении из Херсона и эвакуации основных стратегических объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Отступление россиян из Херсона — информационная спецоперация».

«Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака. Это информационная атака для нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений… Они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти», — сказал президент Украины.

Ранее Курсор информировал о ситуации на юге Украины: армия рф усиливает группировку войск возле Херсона. Оккупанты укрепляют свои позиции возле Херсона за счет вновь мобилизованных. При этом они вывозят из города все медицинское оборудование.

Также наш сайт сообщал, что в сети показали вооружение мобилизованных в россии и Крыму: позапрошлый век.

Кроме этого, путин рассказал, почему россия напала на Украину. Президент рф владимир путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «валдай» высказался о причинах полномасштабного российского вторжения в Украину.

Наша редакция сообщала о том, что, по мнению эксперта, может спровоцировать распад россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!