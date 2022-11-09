Как в Украине отреагировали на уход россии из Херсона: Мы не видим признаков

Ряд украинских чиновников прокомментировали заявление российских оккупантов о том, что они покидают Херсон и перебрасывают армию на левый берег Днепра.

Об этом сообщает «Общественное».

Так, по словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, на южных территориях продолжается военная операция, нуждающаяся в режиме информационной тишины.

«Между тем оккупанты пытаются заполнить информационное пространство своими сообщениями, чтобы подготовить оправдание на случай быстрого провала и дезориентировать местное население и Сили обороны Украины», – сказала она.

Гуменюк добавила, что Сили обороны не исключают провокаций от армии *рф и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях.

Также об этом событии высказался в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

«Действия говорят больше слов. Украина не видит признаков того, что россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть российской группировки, в регион взимаются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления»

Ранее мы рассказывали, что Генсек НАТО отреагировал на заявление рф о выводе войск из Херсона.

Также «Курсор» сообщал, что погиб замглавы оккупационной администрации Херсона стремоусов.

Помимо этого, Ганц высказался о возможности расширения военной помощи Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!