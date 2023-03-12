Между Украиной и США растут закулисные разногласия – СМИ

Между Украиной и США растут закулисные разногласия по ряду сразу нескольких вопросов.

Об этом сообщает Politico.

Так, некоторые американские политики обеспокоены тем, что Вашингтон передает Киеву слишком мало оружия и только для обороны.

«Это просто дать им достаточно, чтобы выжить, а не победить? Я не вижу сейчас политики на победу, а если ее нет, то что мы делаем?», – заявил член палаты представителей Майкл МакКол.

Журналисты пишут, что чиновники администрации Байдена раздражены, что правительство Украины хочет и дальше упорно сражаться за Бахмут, даже несмотря на угрозу окружения.

«Многие чиновники администрации начали беспокоиться о том, что Украина тратит в Бахмуте столько живой силы и боеприпасов, что это может лишить их возможности начать крупное контрнаступление весной», – сказано в материале.

Еще один фактор раздражения для американской стороны – появление в СМИ информации, что за разрушение газопровода «Северный поток» якобы ответственна «проукраинская группа». По информации издания, у американской разведки нет доказательств, что к саботажу на газопроводах причастен Киев, но администрация Байдена дала правительству Украины «сигнал» о том, что выносить «определенные акты насилия» за пределы ее страны недопустимо.

Также существует и другие проблемы. Так, по словам собеседников, в Вашингтоне раздражены настойчивыми просьбами Киева о новых поставках оружия и тем, что «Зеленский не проявлял должной благодарности».

Американские чиновники утверждают, что США дали Украине понять, что не смогут постоянно финансировать ее в войне против *россии. Однако другие говорят, что некоторые разногласие и отсутствие тотального единства мнений является нормальными отношениями государств-партнеров.

Главная «точка кризиса» – взгляд на то, как именно должна завершиться полномасштабная война. В Вашингтоне полагают, что кремль вряд ли может смириться с потерей Крыма, а также есть сомнения в способностях Украины освободить Крым и Донбасс.

Также «Курсор» сообщал, что в каких регионах рф фиксируются наибольшие потери среди солдат, участвующих в войне с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!