В каких регионах рф фиксируются наибольшие потери среди солдат, участвующих в войне с Украиной

Разумеется, что москва и санкт-петербург и близко не находятся в данном списке, так как там живут дети российской «элиты».

После начала полномасштабной войны с Украиной, россия* продолжает стремительно терять жизни своих молодых людей, которые при другом стечении обстоятельств, могли бы развивать страну.

Известно, что в российских регионах фиксируется значительно более высокий уровень смертности на войне, чем в более состоятельных городах, таких как москва или санкт-петербург. Подробнее об этом сообщает британская разведка в сети Twitter.

В отчете указано, что армия российской федерации продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в войне, но география смертей по очень разнообразна.

«Самые богатые города — Москва и Санкт-Петербург — остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения. Особенно это касается семей элиты страны» — говорится в обзоре.

Источник сообщает, что во многих восточных регионах смертность, вероятно, в процентном отношении к населению в 30 и более раз выше, чем в столичном регионе. Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства. А в Астрахани, например, около 75% жертв приходится на казахское и татарское население.

Ранее «Курсор» информировал, что по мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марка Милли, война Украины против россии завершится за столом переговоров, и ни одна из участниц боевых действий не достигнет своих военных целей.

Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Министерство финансов россии опубликовало в понедельник отчет, указав, что дефицит бюджета страны в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов). Такие цифры отбрасывают экономику рф на 25 лет назад по сравнению с временем до вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!