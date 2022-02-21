Международная реакция на признание псевдореспублик Донбасса Путиным

Лидеры западных стран официально заявляют, что не признают решение Путина в отношении «ЛДНР». Многие из глав стран уже призвали ввести экономические санкции против России.

Президент России Владимир Путин объявил, что Россия официально признает независимость так называемых «народных республик» Донецка и Луганска. Мировые лидеры заявили, что это решение нарушает международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент Европейского парламента Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Борель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что территории «ЛДНР» официально являются территорией Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признание «ЛДНР» нарушает международное право.

Президент Румынии Клаус Йоханис заявил, что его страна не признает решение России в отношении «ЛДНР».

«Это серьезное нарушение международного права, которое должно вызвать самый суровый ответ со стороны международного сообщества. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность», — написал он.

Министр иностранных дел Литвы Гавриилюс Ландбергис заявил, что решение России о признании «ЛНР» и «ДНР» должно быть санкционировано.

В то же время Хуситы в Йемене поддержали признание «ДНР» и «ЛНР».

Генсек НАТО осудил признание Россией «ЛНР» и «ДНР». В НАТО после признания «ЛНР» и «ДНР» призвали Москву выбрать путь дипломатии, альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Белый дом: США ожидали от России заявления о признании «ДНР» и «ЛНР» и готовы немедленно на него отреагировать. ❗️Байден вскоре издаст указ, запрещающий гражданам США инвестиции в «ДНР» и «ЛНР», торговлю с ними и финансирование туда.

МИД Германии назвал признание Россией «ДНР» и «ЛНР» грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.

Президент Сербии заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок.

МИД Италии заявил, что это противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путём.

Президент Сирии заявил, что Дамаск будет готов признать «ЛДНР».

Абхазия приветствует решение России по Донбассу.

Южная Осетия поддерживает признание республик Донбасса.

Премьер Польши призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции.

Британия завтра объявит санкции против России из-за признания «ДНР» и «ЛНР».

Президент Грузии назвала признание «ДНР» и «ЛНР» со стороны России повторением сценария 2008 года.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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