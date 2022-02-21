ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта

Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Появилась информация о «разрушении» российского пограничного пункта в Ростовской области. ФСБ сообщает, что снаряд прилетел со стороны Украины, однако информация не подтверждена.

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

Также в ФСБ показали видео, на котором виден «разрушенный блокопст».

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