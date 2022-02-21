ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта

Появилась информация о «разрушении» российского пограничного пункта в Ростовской области. ФСБ сообщает, что снаряд прилетел со стороны Украины, однако информация не подтверждена.
Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.
Также в ФСБ показали видео, на котором виден «разрушенный блокопст».
Ранее «Курсор» писал о том, что боевики обстреляли Луганск, чтобы обвинить ВСУ в зверствах на Донбассе.
Также читайте о том, что Байден и Путин договорились провести саммит по украинскому кризису. Встречу назначили на 24 февраля, однако ее можно будет провести лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.
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