Евреям в Украине предоставили 1 млн долларов помощи

Международное братство евреев объявило о пакете экстренной помощи в размере 1 млн долларов для еврейской общины Украины.

Помощь, которая поступает в дополнение к регулярному финансировани, удовлетворит потребности около 100 000 членов украинской еврейской общины.

«Мы с беспокойством следим за тем, что происходит в Украине, и надеемся, что ситуация не перерастет в полномасштабную войну», — заявила президент Fellowship Яэль Экштейн.

Помощь предназначена для решения нехватки основных потребностей, таких как продукты питания, лекарства, наличные деньги и транспорт, а также для решений проблем со связью, психологической и эмоциональной поддержки. Помощь будет передана нуждающимся через местные организации.

Предметы будут включать запас сухих продуктов, медикаментов, одеял и обогревателей на срок до трех месяцев в случае войны. Сообщество также могло бы при необходимости предоставить жилье беженцам из зон боевых действий и предоставить смартфоны, которые могли бы работать без использования Интернета.

Сообщество помогает евреям из Украины совершить алию в течение последнего десятилетия, последний рейс организации состоялся в январе.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким.

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