Британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину

СМИ Великобритании сообщили о том, что американская разведка уже знает, что Россия собирается атаковать Украину со всех сторон уже ночью 16 февраля.

Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время — 3 часа ночи по Киву.

Об этом сообщает известный британский таблоид The Sun.

Таблоид пишет, что вокруг Украины по-прежнему остается 130 тысяч солдат и офицеров, большое количество военной техники. Кроме того, в Беларуси также есть около 40 тысяч «пропутинских сил», а также 30 тысяч боевиков на Донбассе.

Предполагается, что Россия будет атаковать Украину одновременно на южном, восточном и северном флангах.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, госдума России призвала Путина признать так называемые «ЛДНР». Отметим, что проект решения поддержал 351 депутат, против выступили 16, воздержался от голосования лишь один человек.

Кроме того, Курсор сообщал, что российские войска выдвинулись на позиции для атаки на Украину. Россия переместила несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок на огневую позицию вблизи украинской границы.

Еще напомним, что в минобороны РФ заявили об отводе войск от границ с Украиной. Министерство обороны Российской Федерации объявило о начале отвода войск после учений. Об этом сообщает телеграм-канале NEXTA со ссылкой на слова представителя ведомства Игоря Конашенкова.

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