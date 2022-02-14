МИД Израиля направило в Украину дополнительный персонал для помощи в эвакуации

В МИДе Израиля настоятельно призывают всех израильтян покинуть Украину. Министерство пытается сделать все для того, чтобы ускорить эвакуацию граждан и помочь сотрудникам посольства в Киеве.

Министерство иностранных дел Израиля направило дополнительный персонал в Киев для усиления дипломатов и оказания помощи посольству Израиля в Киеве в вывозе израильских граждан из Украины.

Сотрудники посольства также готовятся к возможной эвакуации большого количества украинских евреев. В стране проживает одна из крупнейших в Европе еврейских общин, многие из которых проживают в городах у восточной границы с Россией.

Самолет компании El Al, вылетевший в Киев из Израиля в 6:30 утра, оказался пуст, что неудивительно, учитывая напряженность в стране. Но министерство сообщило, что рейсы, следующие из Украины, также не заполняются, несмотря на рекомендации высокопоставленных израильских чиновников о том, чтобы израильтяне уезжали сейчас, пока не произошло российское вторжение.

Считается, что в Украине находятся от 10 до 15 тысяч израильтян.

По данным демографического исследования, проведенного в 2020 году лондонским Институтом исследований еврейской политики, там проживает около 56 тысяч человек, которые считают себя евреями.

Курсор ранее писал, что посол Израиля в Киеве надеется, что скоро все израильтяне покинут территорию Украины. Как рассказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродецкий, он надеется на то, что все граждане еврейского государства прислушаются к совету премьер-министра Нафтали Беннета и покинут территорию Украины.

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