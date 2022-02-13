Посол Израиля в Киеве надеется, что скоро все израильтяне покинут территорию Украины

Отметим, что в Украине проживают 200 тысяч евреев, а по некоторым данным даже около 500 тысяч. При этом примерно 4500 тысячи граждан Израиля решили воспользоваться возможностью эвакуироваться из страны.

Как рассказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродецкий, он надеется на то, что все граждане еврейского государства прислушаются к совету премьер-министра Нафтали Беннета и покинут территорию Украины.

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Решет Бет».

Он также надеется, что израильтяне покинут восточноевропейскую страну в ближайшее время. Бродецкий заявил, что в Киеве нет паники, однако атмосфера остается напряженной. У людей есть чувство, что наступает «переломный момент».

Также Бродецкий сказал, что семьи дипломатов отправляются в Израиль, но сами дипломаты остаются в Украине. Они хотят, чтобы каждый израильтян знал, что ему есть куда обратиться за помощью. Важно, что есть горячая линия посольства Израиля в Киеве: +380677703536

Бродецкий заявил, что украинцы уже привыкли к напряженным ситуациям на своих границах.

Отметим, что в министерстве алии и интеграции уже готовятся к большому притоку репатриантов из Украины.

Ранее Курсор сообщал, что авиакомпании начали эвакуировать граждан Израиля из Украины.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в минобороны Израиля рассказали, как будут действовать, если РФ нападет на Украину.

Еще напомним, что еврейское агентство начнет эвакуацию эмиссаров из Украины.

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