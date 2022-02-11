Еврейские благотворительные организации готовятся эвакуировать украинских евреев в случае нападения России

Еврейские благотворительные организации из Соединенных Штатов, а также из Великобритании начали работать с израильскими силами безопасности, чтобы организовать эвакуацию евреев из Украины в случае агрессии со стороны РФ.

Благотворительные организации еврейской диаспоры из Великобритании и США работают с израильскими службами безопасности над планами эвакуации украинских евреев из страны в случае войны с Россией.

Об этом сообщает Jewish News со ссылкой на свои источники.

Напомним, что Великобритания готовится отправить Королевскую морскую пехоту, «Тайфуны» Королевских ВВС и военные корабли Королевского флота в Восточную Европу, при этом Соединенные Штаты отправляют 3000 военнослужащих. На данный момент Украину окружают более 100 тысяч хорошо вооруженных российских военнослужащих.

Хотя ни одна организация не подтвердила это публично, журналистом стало известно из нескольких источников, что детали эвакуации тысяч украинских евреев уже проработаны.

Понятно, что планы включают конкретные города, возрастные группы, виды транспорта, маршруты и конечные пункты назначения, которые включают как европейские страны, так и Израиль.

В настоящее время в Украине действует более дюжины еврейских благотворительных организаций, в основном из США и Великобритании. Еврейское население страны оценивается в 200 тысяч человек, хотя оценки разнятся.

Ранее Курсор сообщал, что Украина проведет военные учения с беспилотниками и противотанковыми ракетами в феврале.

Кроме того, мы писали, что Евросоюз готовится к возможным потокам беженцев из Украины.

Еще напомним, что Украина заявила, что дипломатическое решение конфликта более вероятно, чем нападение России.

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