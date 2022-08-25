МИД Украины: Ядерная угроза остается очень высокой из-за действий войск рф на ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о чрезвычайно опасной ситуации на Запорожской АЭС, которая может привести к ядерному инциденту.

Это заявление Кулеба сделал во время встречи в столице Украины с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщает «Укринформ«.

«На Запорожье ситуация очень опасная. Я получаю отчеты о возгорании в лесу рядом с АЭС. Мы до сих пор должны подробнее изучить этот вопрос, однако факты просты: Украина 30 лет независимости была преданным партнером МАГАТЭ; мы соблюдали все правила ядерной безопасности и протоколов, все было замечательно», – сказал министр.

Политик подчеркивает, что из-за прихода войск россии* на электростанцию не только Украина, но и весь остальной мир оказался на грани ядерной катастрофы огромных масштабов.

«Пока россия будет находиться на Запорожской АЭС, угроза ядерного инцидента будет очень высокой», – добавил Кулеба.

Отметим, что 4 марта этого года российские оккупанты захватили в Запорожье самую крупную станцию в Европе. С того времени там находится их военная техника и боеприпасы, которые рф* использует для обстрелов украинских земель.

По этой теме «Курсор» сообщал, что из-за пожаров, вспыхнувших после обстрелов россией территории вокруг Запорожской АЭС, без света остались жители многих оккупированных рф территорий.

Также организация Human Rights Watch сообщила, что Украина является единственной страной, против которой используются кассетные боеприпасы. Армия оккупантов использовали их сотни раз в отношении как минимум 10 украинских областей. Предварительные данные демонстрируют, что только с февраля по июль из-за применения кассетных боеприпасов погибло 689 мирных жителей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!