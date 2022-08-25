Оккупированный юг Украины полностью остался без света: армия рф добилась своей цели

Жители оккупированных россией южноукраинских территорий оказались на грани выживания: российские обстрелы атомной электростанции привели к масштабным пожарам и оставили людей без света.

В результате пожаров, возникших после обстрелов российскими войсками территории вокруг Запорожской АЭС, без света остался Энергодар и остальные территории к югу от него, которые находятся под оккупацией рф*.

Мэр города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов подтвердил сообщения, что в результате вражеских обстрелов город оказался на грани гуманитарной катастрофы. В Энергодаре жители оказались на грани выживания — без света и воды. По словам мэра, сейчас выясняется насколько критична ситуация.

По поводу дальнейшей работы ЗАЭС, заявил Орлов, необходимо получить официальный комментарий от «Энергоатома».

Сейчас света нет в Херсоне и Новой Каховке (здесь находится Каховская ГЭС), в Мелитополе и Энергодаре (здесь Запорожская АЭС). В каком состоянии сейчас Запорожская АЭС пока не известно.

Также напомним, что еще ранее жители юга Украины остались без газа, поскольку газопроводы перебиты в результате военных действий, а российские оккупанты не допускают технических специалистов к месту аварии.

Гуманитарную катастрофу оккупанты решать не спешат, просто по традиции переложив ответственность на украинскую сторону, тем временем недовольство оказавшихся в заложниках жителей растет.

Ранее «Курсор» писал о провокации под чужим флагом: россия пытается дискредитировать Украину.

Напомним также про ракетный удар по вокзалу в Чаплино: Блинкен выступил с жестким заявлением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!