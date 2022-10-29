Министр иностранных дел Украины рассказал о сроках завершения войны

По его словам, в начале вторжения рф* критично необходимо было продержаться неделю.

Украинские военные продолжают защищать свою страну от российской агрессии и демонстрируют успехи на фронте. И чтобы полностью прогнать оккупантам, ВСУ потребуется время.

Об этом в интервью изданию «ТСН» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинцы должны быть готовы к тому, что победа потребует времени. Это может занять полгода или год, но победа все равно будет.

Он отметил, что Украина не ставит никаких дедлайнов, что вот воюет до весны или до следующей зимы, поскольку это будет путь к поражению, а страна не может позволить себе такого.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения рф важно было продержаться неделю, именно продемонстрировать свою способность к сопротивлению с противником.

Он надеялся на то, что когда число потерь россиян достигнет более 10 тысяч, то это как-то затормозит агрессора, но он ошибся, потому что президент рф пренебрегает жизнью своих солдат.

«Курсор» писал ранее, что россия терпит поражение на поле боя в Украине, а потому пытается любой ценой заморозить военные действия, используя тактику устрашения ядерным оружием.

Еще мы писали, что Аарон Клаузет из Университета Колорадо изучил опыт войн 1823-2003 годов и пришел к выводу, что Третья мировая наступит довольно скоро, если люди не изменят отношение к войне.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!