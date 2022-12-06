Министр обороны Украины рассказал, каких ракет у россиян еще много

В понедельник, 5 декабря, по Украине россияне выпустили около 20 «Калибров».

Российская федерация* продолжает обстреливать украинские города, но резервы ракет оккупантов небезграничные. Например, «Искандеров» у них осталось менее 13 процентов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, российские войска вышли за пределы необходимого резерва даже на случай нападения на них. По правилам, нужно оставлять в резерве, например, 25-30 процентов «Искандеров», но оккупанты активно используют запасы, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба.

До атаки, которая была вчера, 5 декабря, у российских захватчиков было 37 процентов «Калибров», а в понедельник они выпустили около 20 таких ракет, значит показатель снизился где-то до 30 процентов.

При этом Алексей Резников добавил, что рф не обладает мощной способностью производить ракеты, ведь из-за введенных санкций у страны не хватает для производства нужных комплектующих.

Однако министр обороны подчеркнул, что радоваться сильно не стоит, ведь у агрессора остается много ракет С-300, которые он использует не только для ПВО, но и запускает их в режиме земля – земля. Такими ракетами, а их тысячи, захватчики обстреливают приграничные районы и области Украины.

«Курсор» писал ранее, что военно-политическое руководство россии, судя по всему, решило идти до конца и потратить все запасы ракет в попытке навредить критической инфраструктуре Украины.

Еще мы писали, что в течение 5 декабря россия выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых составляет 400–500 млн долларов.