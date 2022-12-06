Россия готова использовать все запасы ракет для ударов по Украине — разведка

Военно-политическое руководство россии*, судя по всему, решило идти до конца и потратить все запасы ракет в попытке навредить критической инфраструктуре Украины.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, информирует портал Флот 2017.

По его словам, при такой интенсивности войны запасы боеприпасов истощаются «с огромной скоростью», и россия «уже не первый месяц ощущает проблему, с которой мы живем с весны» – дефицит ракетно-артиллерийского вооружения.

«Достаточно ли у них ракет? Нет, недостаточно. Но проблемы уже не только со стратегическим вооружением. Они начинают ощущать на передовой определенные лимиты по трате снарядов, с чем никогда у них проблем не было», – сказал начальник ГУР.

Буданов полагает, что запасы высокоточного вооружения у рф «уже подходят к завершению» и «давно вошли в критический минимум».

«Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой российской федерации. Военные там знают об этой проблеме», – сказал он.

При этом глава военной разведки Украины не считает, что производство новых ракет поможет кремлю восполнить траты. По его оценке, это производство «достаточно ограничено» – собирают только несколько типов высокоточных ракет.

«Это абсолютно ничтожно в сравнении с тем огромным количеством (ракет), которое они применяют. Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак – и они выйдут в полный ноль. Готовы ли они выйти в полный ноль? Ну, как мы видим, уверенно к этому идут», – отметил Буданов.

Как сообщал Курсор, днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!