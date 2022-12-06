СМИ подсчитали, сколько стоил россии новый ракетный удар по Украине

5 декабря по Украине были выпущены 38 крылатых авиационных ракет, 22 крылатые ракеты «Калибр», три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59 и одну авиационную крылатую ракету Х-31П.

В течение 5 декабря россия* выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых составляет $400–500 млн.

Об этом сообщает Forbes.

Так, по данным Командования Воздушных Сил, 5 декабря по Украине были выпущены следующие типы ракет: 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты «Калибр», три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59, одну авиационную крылатую ракету Х-31П.

Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, «Калибр» – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Общая стоимость всех выпущенных ракет – $400–500 млн.

Как сообщал Курсор, днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате массированной атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. В стране наблюдались перебои со светом на фоне ракетных запусков рф. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Ранее Курсор информировал о том, что 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!