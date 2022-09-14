«Мир игнорирует угрозу»: в СНБО Украины обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС

В Украине обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции, которая находится под временным контролем российских оккупантов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что мир недооценивает угрозу, которая может произойти из-за захвата россиянами важного объекта.
Об этом он рассказал в интервью Wirtualna Polska.
По его словам, миссия МАГАТЭ, которая посетила Запорожскую АЭС, не принесла существенных результатов, потому что российские войска не забрали оттуда свое оружие, взрывчатку и не покинули пределы электростанции.
Данилов отметил, что мир игнорирует существующую угрозу и не видит масштабов возможной трагедии, которую могут спровоцировать действия оккупантов.
Он выразил недоумение, почему мировое сообщество продолжает закрывать глаза на действия российской федерации*, в частности на то, что она отобрала часть территории Грузии, потом аннексировала Крым, а также сбила малазийский Boeing 777.
«Курсор» писал ранее, что российские военные начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, и как отметили в разведке, путин планирует новые провокации и новые удары по Запорожской атомной электростанции.
Еще мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк резко отреагировал на отчет МАГАТЭ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!