«Мир игнорирует угрозу»: в СНБО Украины обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил разочарование результатами, которые предоставила МАГАТЭ после визита на Запорожскую АЭС.

В Украине обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции, которая находится под временным контролем российских оккупантов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что мир недооценивает угрозу, которая может произойти из-за захвата россиянами важного объекта.

Об этом он рассказал в интервью Wirtualna Polska.

По его словам, миссия МАГАТЭ, которая посетила Запорожскую АЭС, не принесла существенных результатов, потому что российские войска не забрали оттуда свое оружие, взрывчатку и не покинули пределы электростанции.

Данилов отметил, что мир игнорирует существующую угрозу и не видит масштабов возможной трагедии, которую могут спровоцировать действия оккупантов.

Он выразил недоумение, почему мировое сообщество продолжает закрывать глаза на действия российской федерации*, в частности на то, что она отобрала часть территории Грузии, потом аннексировала Крым, а также сбила малазийский Boeing 777.

«Курсор» писал ранее, что российские военные начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, и как отметили в разведке, путин планирует новые провокации и новые удары по Запорожской атомной электростанции.

Еще мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк резко отреагировал на отчет МАГАТЭ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!