Мир на условиях путина приведет к новой войне

Профессор права Евген Цыбуленко рассказал, что склонение Украины к переговорам о мире на российских условия означает лишь то, что в будущем произойдет новое полномасштабное вторжение *рф в Украину, а также в другие европейские страны.

Об этом сообщает Postimees.

Даже после привлечения к войне российского генерала суровикина кремлю не удалось достигнуть значительных успехов на фронте. Наоборот, украинские военные уверенно отвоевывают оккупированные территории.

На фоне этого путин хочет выиграть время и получить уверенность в том, что ВСУ не перейдут в новое наступление, пока оккупанты перегруппируются и вооружат существующие силы. В последнее время пророссийски настроенные западные политики и некоторые представители кремля говорят, что можно и нужно проводить переговоры.

Однако Украине категорически нельзя принимать российские условия. Да, пропаганда рф больше не уделяет внимания так называемым демилитаризации и денацификации, и вопросом ЕС и НАТО. Но кремлевский диктатор все равно хочет, чтобы его преступная армия осталась на оккупированных территориях.

Нынешнее положение вещей напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года, заключенное между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италия. Согласно его положениям, Чехословакия сдавала Судеты Германии в обмен на гарантии от последней не начинать войну в Европе. Политики хотели добиться хотя бы краткосрочного мира за счет суверенитета другой страны, но это обернулось масштабной войной, унесшей миллионы жизней.

Это получило название «политика умиротворения», но, в сущности, является обыкновенным эгоизмом и желанием переложить неизбежную проблему на плечи будущих поколений, причем не только тех, которые будут жить в Украине.

Агрессоры и оккупанты не способны взглянуть на перемирие глазами миролюбивых людей. Вместо этого они пользуются перемирием для реализации своих будущих преступных замыслов. Путин не признает независимую Украину, которую он открыто признал «ошибкой Ленина».

Если сейчас диктатор получит «передышку», то он не успокоится и вернется, унеся огромное количество жизней. Если он реализует свои замыслы в Украине, он, вне всяких сомнений, не остановится и сфокусируется на странах Балтии.

В силу этого, учитывая катастрофическую ситуацию для кремля, западные страны должны всячески помогать Украине, которая героически обороняет свою Землю. В частности, эксперт упомянул о современных системах противоракетной обороны, танках, БМП, авиации и тактических ракетах.

Ранее американский эксперт рассказал, почему переговоры с путиным бессмысленны.

«Курсор» сообщал, что Израиль проголосовал за территориальную целостность Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!