Израиль проголосовал за территориальную целостность Украины

Израиль проголосовал за проект резолюции генеральной ассамблеи ООН по правам человека в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил в своем канале посол в Украине Михаэль Бродский.
В среду, 16 ноября, Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму. Голос Израиля отдан в поддержку территориальной целостности Украины.
По словам представителя офиса президента Украины Андрея Сибигу, принятием резолюции Генассамблея ООН фактически осудила использование россией Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины и для попытки незаконной аннексии украинских территорий: Херсона, Донецка, Луганска и Запорожья.
Ранее Курсор писал о позиции Израиля: в ООН проголосовали по резолюции о взыскании репараций с рф. Ассамблея ООН приняла резолюцию 94 голосами, при этом против голосовали 14 стран, а 73 государства, включая Израиль, воздержались.
Также наш сайт информировал, что ООН призвала россию возместить нанесенный Украине ущерб. Против документа, кроме рф, в частности, проголосовали Беларусь, Китай, КНДР, Эфиопия, Иран и Сирия.
Напомним, мы информировали, что Кремль прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине. Чиновник государства-агрессора утверждает, что произошла «формализация грабежа».
Также сообщалось, что стала известна реакция Израиля на голосование Украины в ООН.
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