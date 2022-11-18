Израиль проголосовал за территориальную целостность Украины

В Генассамблее ООН была принята резолюция о правах человека в оккупированном россией Крыму. Израиль в этом голосовании поддержал Украину.

Израиль проголосовал за проект резолюции генеральной ассамблеи ООН по правам человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил в своем канале посол в Украине Михаэль Бродский.

В среду, 16 ноября, Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму. Голос Израиля отдан в поддержку территориальной целостности Украины.

По словам представителя офиса президента Украины Андрея Сибигу, принятием резолюции Генассамблея ООН фактически осудила использование россией Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины и для попытки незаконной аннексии украинских территорий: Херсона, Донецка, Луганска и Запорожья.

Ранее Курсор писал о позиции Израиля: в ООН проголосовали по резолюции о взыскании репараций с рф. Ассамблея ООН приняла резолюцию 94 голосами, при этом против голосовали 14 стран, а 73 государства, включая Израиль, воздержались.

Также наш сайт информировал, что ООН призвала россию возместить нанесенный Украине ущерб. Против документа, кроме рф, в частности, проголосовали Беларусь, Китай, КНДР, Эфиопия, Иран и Сирия.

Напомним, мы информировали, что Кремль прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине. Чиновник государства-агрессора утверждает, что произошла «формализация грабежа».

Также сообщалось, что стала известна реакция Израиля на голосование Украины в ООН.

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