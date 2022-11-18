Американский эксперт рассказал, почему переговоры с путиным бессмысленны

Эксперт отмечает, что переговоры не могут положить конец войне россии* против Украины, они могут только приостановить ее.

Армия россии потерпела в Украине ряд стратегических поражений, но, несмотря на это, президент рф владимир путин все еще верит, что российские военные могут выполнить задачи «специальной операции».

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

По словам американского историка, военного эксперта Фредерикаа В. Кага, путин все еще не верит в поражение армии рф и говорит о переговорах лишь с одной с целью — затянуть время, чтобы подготовить последующие атака.

Он добавил, что сейчас путина не устроят никакие условия для переговоров, которые будут предложены Киевом. После поражения в Херсоне путин фактически остается без значительных достижений в развязанной войне.

«Когда путин снова вторгся в Украину в феврале, у него уже были Крым и части Донецкой и Луганской областей, и никто реально не собирался их у него отбирать. Этого ему было мало. Предлагать ему вернуться к ситуации, которая для него настолько неудовлетворительна, что он приступил к массовому вторжению, — не вариант. Представьте себе, что путин сидит на одном конце длинного стола и с гордостью объявляет русскому народу, что ценой свыше 100 тысяч погибших и раненых россиян и девяти или более месяцев экономического разрушения он обеспечил… почти то же, что имел раньше», — заявил Каган.

Каган добавляет, что путин не успокоится, пока не завоюет Киев. Кроме этого, сопротивление Украины вторжению рф показывает, что украинцы так просто не сдадутся. Конфликт неразрешим, пока в кремле правит путинизм. Он также считает, что переговоры не изменят эту реальность, они могут только создать условия, при которых путин или путинский преемник будут обдумывать возобновление наступления на независимость Украины.

По его мнению, путин хочет использовать переговоры лишь для того, чтобы дать возможность себе или своему преемнику совершить новое нападение на Украину. Каган заяивл, что даже после унизительных поражений россиян в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, путин не верит в то, что проиграет эту войну.

«Действия Путина показывают, что он пока не верит, что проиграл эту войну, что он ее проиграет, или даже что он не сможет получить больше земель, воюя дальше. Россияне уже сейчас склоняются к возобновлению наступления в Донецкой области. путин не пойдет на уступки, которые кажутся ему абсолютно унизительными, отзывая объявленные аннексии или выводя свои войска из территорий, которые они сейчас контролируют», — отмечает он.

«Дискуссии о желательности того, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы, в то время как ее силы побеждают, основаны на ошибочной посылке. Украина освободила почти половину земель, захваченных россией после возобновления вторжения в феврале 2022 года, а это означает, что у россии все еще есть более половины территории, которую она незаконно оккупирует. Украина имеет импульс в этом конфликте, но еще не одерживает верх. Еепозиция на переговорах сильнее, чем когда российские войска наступали на важные города и районы, но еще недостаточно сильна, чтобы создать хорошие условия для ведения переговоров», — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что от западных партнеров поступали сигналы о том, что президент рф владимир путин готов к прямым переговорам. Зеленский выступил с предложением о публичной форме переговоров. Также Украина не раз говорила о том, переговоры возможны лишь после полного вывода войск россии с территории Украины.

Однако пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что «трудно представить мирные переговоры в открытом формате».

Ранее Курсор писал, что песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины. кремль без доли стеснений признал, что вынуждает страдать мирное население.

Наша редакция сообщала, что в видеобращении к саммиту G20 Зеленский озвучил украинскую «формулу мира». Он сказал, что Киев не пойдет на «Минск-3», потому что больше не доверяет россии, нарушающей договоренности. Он сказал, что Украина «не даст рф переждать и нарастить силы».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!