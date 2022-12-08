Мир не может закрывать глаза на геноцид россии — генпрокурор Украины

В в своей статье Андрей Костин объяснил, почему то, что мир наблюдает в Украине, следует рассматривать не иначе, как как преступление геноцида.

В течение девяти месяцев мир стал свидетелем крупнейшего военного вторжения одного государства-члена ООН в другое со времен Второй мировой войны.

Об этом в своей статье для Global Insight пишет генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, варварская агрессия российской федерации* против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины осуществляется путем безжалостных нападений на города, поселки и села, заполненные гражданским населением, в нарушение норм и принципов законов войны.

«Неудивительно, что термин «геноцид» вместе с «военными преступлениями» и «преступлением агрессии» широко и постоянно используется в отношении преступлений, совершенных в Украине российскими вооруженными силами и их марионетками», — отмечает Костин.

Он напоминает, что 74 года назад международное сообщество обязалось предотвращать преступление геноцида и наказывать за него, приняв соответствующую Конвенцию — первый договор по правам человека, принятый Организацией Объединенных Наций.

«Мир взял на себя обязательство «никогда больше» не допустить такой … трагедии. Обязательства по Конвенции о геноциде — это не просто обязательства, а обязательства перед международным сообществом в целом. Каждый член международного сообщества обязан обеспечить расследование обвинений в геноциде и привлечение к ответственности авторов политики геноцида и ее исполнителей», — считает генпрокурор Украины.

По его словам, хотя использование термина «геноцид» может носить политический характер и часто используется в ситуациях массовых убийств, он также имеет очень специфическое значение, которое отличает его от других основных международных преступлений.

«Это наличие особого намерения «уничтожить национальные, этнические, расовые или религиозные группы полностью или частично как таковые». Это означает, что не каждое преступление, даже самое отвратительное, автоматически приравнивается к геноциду. Это намерение геноцида также делает доказывание этого преступления особенно сложным для правоохранительных органов», — считает Костин.

Как сообщал Курсор, Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело относительно обвинения в геноциде со стороны российской федерации по отношению к Украине.

Также Курсор информировал о том, что 16 марта Международный суд ООН обязал россию немедленно прекратить военные действия в Украине, заявив, что он «глубоко обеспокоен» применением москвой силы.