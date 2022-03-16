Суд ООН обязал россию прекратить вторжение в Украину

Международный суд приказывает россии прекратить вторжение и заявляет, что он «глубоко обеспокоен» применением москвой силы в Украине. Владимир Зеленский назвал это решение «крупной победой Украины».

Международный суд ООН (МС) обязал россию* немедленно прекратить военные действия на Украине, заявив, что он «глубоко обеспокоен» применением москвой силы.

«Российская федерация должна немедленно прекратить военные операции, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины», — заявили судьи высшего суда ООН в решении 13-2, принятом в среду.

Судьи добавили, что россия также должна обеспечить, чтобы другие силы, находящиеся под ее контролем или поддерживаемые москвой, не продолжали военную операцию.

Хотя решения суда являются обязательными, у него нет прямых средств их исполнения, и в редких случаях страны игнорировали их в прошлом.

Страны, которые отказываются выполнять решения суда, могут быть переданы в Совет Безопасности ООН, где россия имеет право вето.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назвал это крупной победой.

«Украина одержала полную победу в своем деле против россии в Международном суде», — написал он в Твиттере. «Международный суд постановил немедленно прекратить вторжение. Этот приказ является обязательным в соответствии с международным правом. россия должна выполнить его немедленно. Игнорирование приказа приведет к еще большей изоляции россии».

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!