Две страны присоединились к иску Украины в суде ООН о геноциде со стороны россии

Соответствующее решение государства приняли согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело относительно обвинения в геноциде со стороны российской федерации* по отношению к Украине.

Об этом говорится в заявлении суда, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что соответствующее решение государства приняли согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«В соответствии со статьей 63 Статута, в тех случаях, когда возникает вопрос о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, кроме тех, которых касается дело, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. В этом случае толкование, данное решением суда, будет одинаково обязательным для них», — говорится в заявлении.

Также страны заявляют, что «учитывая их общую заинтересованность в достижении высоких целей Конвенции, а также их последующую заинтересованность в ней, Канада и Нидерланды решили вмешаться в это дело, чтобы изложить свое толкование соответствующих положений Конвенции перед судом».

Также сообщается, что Украине и российской федерации было предложено представить письменные замечания о совместном заявлении Канады и Нидерландов о вступлении в дело.

Как сообщал Курсор, 16 марта Международный суд ООН обязал россию немедленно прекратить военные действия в Украине, заявив, что он «глубоко обеспокоен» применением москвой силы.

«Российская федерация должна немедленно прекратить военные операции, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины», — заявили судьи высшего суда ООН в решении 13-2, принятом в среду.

Судьи добавили, что россия также должна обеспечить, чтобы другие силы, находящиеся под ее контролем или поддерживаемые москвой, не продолжали военную операцию.

Также Курсор информировал о том, что комитет ООН призвал Международный суд оценить «аннексию» Иудеи и Самарии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!