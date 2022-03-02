Мирные жители остановили колонну оккупантов к подъезду в украинский Энергодар: началась стрельба

Оккупанты из РФ продолжают атаковать Украину. Они хотят зайти в город под названием Энергодар, на территории которого находится атомная электростанция.

Мэр украинского города Энергодар Дмитрий Орлов, Запорожская область, заявил, что местные жители вышли на подъезд к городу, чтобы остановить российских захватчиков. И вот колонна оккупантов снова приехала к городу и наткнулась на местных которые ее не хотят пропускать.

Но, судя по всему, российские военные готовы применить оружие по людям. Сообщается, что они использовали против мирных людей гранаты, открывают по людям стрельбу.

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