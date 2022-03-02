Украинский политик предупредил, что из-за Путина Европа находится на грани ядерной катастрофы

Российские военные подошли к украинскому городу Энергодар, на территории которого находится самая крупная атомная электростанция в Европе. Они могут ей навредить и вызвать катастрофу.

Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, из-за Владимира Путина Европейский континент оказался на грани ядерной катастрофы.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что в городе Энергодар, в который хотят войти российские захватчики, находится самая крупная в Европе Атомная электростанция. Город готовится к тому, чтобы вступить в бой.

На данный момент объект находится под охраной Национальной гвардии Украины. Геращенко сказал, что никто сдаваться не собирается. Когда начнется бой, снаряды будут падать прямо рядом с АЭС. Скорее всего, они не смогут пробить оболочку реактора, однако могут попасть в другое оборудование. Поэтому может произойти авария такая же, как произошла в 1986 году на ЧАЭС.

Ранее редакция Курсора сообщала, что у берегов Одессы замечен российский корабль.

Кроме того, мы писали, что Израиль поддержит резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину.

Еще напомним, что министр по делам диаспоры сравнил украинских беженцев с евреями, спасающимися от Холокоста.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.