Украинский политик предупредил, что из-за Путина Европа находится на грани ядерной катастрофы

Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, из-за Владимира Путина Европейский континент оказался на грани ядерной катастрофы.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Он заявил, что в городе Энергодар, в который хотят войти российские захватчики, находится самая крупная в Европе Атомная электростанция. Город готовится к тому, чтобы вступить в бой.
На данный момент объект находится под охраной Национальной гвардии Украины. Геращенко сказал, что никто сдаваться не собирается. Когда начнется бой, снаряды будут падать прямо рядом с АЭС. Скорее всего, они не смогут пробить оболочку реактора, однако могут попасть в другое оборудование. Поэтому может произойти авария такая же, как произошла в 1986 году на ЧАЭС.
Ранее редакция Курсора сообщала, что у берегов Одессы замечен российский корабль.
Кроме того, мы писали, что Израиль поддержит резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину.
Еще напомним, что министр по делам диаспоры сравнил украинских беженцев с евреями, спасающимися от Холокоста.
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