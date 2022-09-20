Много раненых, среди них — дети: рф снова ударила по Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские войска нанесли очередной удар по Харьковской области, есть двое погибших.

Сегодня, 20 сентября, российские захватчики обстреляли населенный пункт Грушевка Купянского района в Харьковской области. В результате ударов два человека погибли, еще девять получили ранения.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, среди раненых есть четверо детей. Но это еще не окончательные данные, относительно потерпевших. Раненых граждан госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние оценивают как среднее.

Отметим, что российские военные ежедневно интенсивно обстреливают Харьков и Харьковскую область, целясь как в объекты инфраструктуры, так и гражданские.

«Курсор» писал ранее, что российские военные продолжают наносить по инфраструктурных и гражданских объектах Украины ракетные удары. И по словам эксперты Александра Коваленко, интенсивность обстрелов со стороны рф снизится, когда ВСУ отодвинуть захватчиков на большее расстояние.

Еще мы писали, что в освобожденном Изюме Харьковской области украинским военным открылась страшная картина — целое кладбище замученных людей, погибших во время оккупации армией российской федерации.