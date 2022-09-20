Много раненых, среди них — дети: рф снова ударила по Харьковской области

20:02, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские войска нанесли очередной удар по Харьковской области, есть двое погибших.

Сегодня, 20 сентября, российские захватчики обстреляли населенный пункт Грушевка Купянского района в Харьковской области. В результате ударов два человека погибли, еще девять получили ранения.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, среди раненых есть четверо детей. Но это еще не окончательные данные, относительно потерпевших. Раненых граждан госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние оценивают как среднее.

Отметим, что российские военные ежедневно интенсивно обстреливают Харьков и Харьковскую область, целясь как в объекты инфраструктуры, так и гражданские.

«Курсор» писал ранее, что российские военные продолжают наносить по инфраструктурных и гражданских объектах Украины ракетные удары. И по словам эксперты Александра Коваленко, интенсивность обстрелов со стороны рф снизится, когда ВСУ отодвинуть захватчиков на большее расстояние.

Еще мы писали, что в освобожденном Изюме Харьковской области украинским военным открылась страшная картина — целое кладбище замученных людей, погибших во время оккупации армией российской федерации.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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