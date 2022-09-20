Много раненых, среди них — дети: рф снова ударила по Харьковской области

Сегодня, 20 сентября, российские захватчики обстреляли населенный пункт Грушевка Купянского района в Харьковской области. В результате ударов два человека погибли, еще девять получили ранения.
Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, среди раненых есть четверо детей. Но это еще не окончательные данные, относительно потерпевших. Раненых граждан госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние оценивают как среднее.
Отметим, что российские военные ежедневно интенсивно обстреливают Харьков и Харьковскую область, целясь как в объекты инфраструктуры, так и гражданские.
«Курсор» писал ранее, что российские военные продолжают наносить по инфраструктурных и гражданских объектах Украины ракетные удары. И по словам эксперты Александра Коваленко, интенсивность обстрелов со стороны рф снизится, когда ВСУ отодвинуть захватчиков на большее расстояние.
Еще мы писали, что в освобожденном Изюме Харьковской области украинским военным открылась страшная картина — целое кладбище замученных людей, погибших во время оккупации армией российской федерации.