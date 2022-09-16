Страшные кадры: целые кладбища жертв обнаружили после деоккупации Харьковской области

Украинские военные показали жуткие фотографии из Изюма, где во время российской оккупации появились огромные кладбища замученных и убитых людей.

В освобожденном Изюме Харьковской области украинским военным открылась страшная картина — целое кладбище замученных людей, погибших во время оккупации армией рф*.

Более 400 могил, без подписей, имен на табличках почти нигде нет. Украинские власти предполагают, что там похоронены тела из-под завалов разбомбленных домов, которые ещё предстоит идентифицировать.

В офисе президента Украины заявили, что разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а жертв в Изюме как минимум вдвое больше, чем в Буче Киевской области.

Советник главы Минобороны Алексей Копытько сообщил: «Изюм — это несколько Бородянок с точки зрения разрушений и несколько (минимум две) Бучи по числу жертв гражданского населения».

Ранее Курсор писал, что россия завербовала заключенного-каннибала на войну в Украине. Глава российского фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала, что ЧВК «Вагнера» завербовала на войну в Украине заключенного, которого осудили за каннибализм. Также стало известно, какое вознаграждение предлагают преступникам.

Также сайт информировал, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани.

Напомним, эксперт спрогнозировал, когда Украине ожидать нового наступления рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!