В течение октября семьи мобилизованных жителей облцентра могут обратиться в центр поддержки семей участников «специальной военной операции» за одноразовым продуктовым набором.

В россии* продолжается частичная мобилизация мужчин на войну против Украины. Чтобы уменьшить сопротивление местного населения, власти нередко прибегают к предложениям «компенсации» или помощи семьям мобилизованных.

Об этом сообщает портал NewsYou.

В частности, в якутии родственникам мобилизованных была предложена помощь в виде свежих овощей.

«В течение октября семьи мобилизованных жителей якутска могут обратиться в центр поддержки семей участников «специальной военной операции» за одноразовым продуктовым набором, который состоит из свежих овощей: капусты, картофеля, моркови, свеклы и лука», — говорится в сообщении.

Кроме того, борщовый набор без мяса предлагают доставить по домашнему адресу, если возникнет такая необходимость.

Как сообщал Курсор, после уличных облав на мужчин мэр москвы сергей собянин объявил о завершении «частичной» мобилизации.

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — отметил мэр москвы.

Собянин заявил, что все задачи мобилизации «выполнены в полном объеме».

В то же время военный комиссар москвы максим локтев заявил Telegram-каналу «Shot», что розыскные мероприятия в отношении «уклонистов» в москве с сегодняшнего дня будут прекращены, и в розыске они числиться не будут.

Также Курсор информировал о том, губернатор краснодарского края российской федерации вениамин кондратьев пожелал родственникам погибших в связи з падением Су-34 на жилой дом в городе Ейск не забивать голову негативом, и утром в отличном расположении духа пойти на работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!