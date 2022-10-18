В рф губернатор после авиакатастрофы предложил родным жертв идти на работу с хорошим настроением

Между тем жители ейска пришли к выводу, что падение на дом военного самолета — не повод для хорошего настроения.

Губернатор краснодарского края российской федерации* вениамин кондратьев пожелал родственникам погибших в связи з падением Су-34 на жилой дом в городе Ейск не забивать голову негативом, и утром в отличном расположении духа пойти на работу.

Об этом сообщается в Instagram breakingnewsua.

«Они же все равно продолжают работать, и я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу. Поэтому мы должны для них создать все условия, чтобы они могли завтра утром, по крайней мере в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением» — говорит губернатор.

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Между тем жители ейска пришли к выводу, что падение на дом военного самолета — не повод для хорошего настроения. Как сообщает Telegram-канал SVTV News, вместо того, чтобы радоваться жизни, как им советовал губернатор, они создали стихийный мемориал, к которому несут цветы и игрушки.

«Произошедшая вчера трагедия унесла жизни 13 человек, трое из которых дети. Ответственности за произошедшее никто не понес и не понесет», — говорится в посте.

Как сообщал Курсор, количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 на многоэтажный дом в городе ейск (краснодарский край российской федерации) возросло до 13 человек.

Тем временем министерство обороны рф выступило с официальным заявлением по поводу трагедии в ейске. В ведомстве утверждают, что во время набора высоты якобы для «учебно-тренировочного полета» с военного аэродрома южного военного округа разбился Су-34. Летчики катапультировались и утверждают, что причиной крушения стало якобы возгорание одного из двигателей при взлете.

Также Курсор информировал о том, что в сети опубликовано видео с места падения истребителя Су-34 на многоэтажный дом городе ейск. На кадрах также слышен разговор прохожих с пилотом упавшего самолета. На вопрос, сбили ли самолет, он ответил: «Нет».