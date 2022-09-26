Мобилизованным россиянам запретили пользоваться смартфонами — СМИ

Кнопочные телефоны солдат хранятся в установленном месте. В определенное время аппараты выдаются военнослужащим для осуществления звонков.

Мобилизованным жителям российской федерации* запрещено брать с собой в расположение смартфоны.

Об этом сообщает портал ProstoMOB со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что запрет на использование гаджетов в территориальных пределах воинских частей был введен командованием из соображений безопасности. Его действие распространяется на аппараты, имеющие расширенные мультимедийные возможности. Пользоваться кнопочными телефонами призванным на службу гражданам никто не запрещает.

«В соответствии с действующими в вс рф правилами кнопочные телефоны солдат хранятся в установленном месте. В определенное время аппараты выдаются военнослужащим для осуществления звонков. Ведение видео- и фотосъемки в местах дислокации запрещено», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в российском городе тюмень эзотерики решили подзаработать на россиянах, которые хотят избежать мобилизации, и начали продавать волшебные свечи, которые должны уничтожить память военкомата о лице, подлежащем призыву.

Так, на сайте тюменского магазина размещено объявление о продаже магической свечи, которая якобы заставит военкомат забыть о призывнике. При этом стоимость одной свечи составляет 750 рублей. Журналисты российских СМИ пытались выяснить, каким образом свеча поможет укрыться от призыва, однако магазин игнорирует звонки.

Как сообщал Курсор, в столице россии, городе москва мужчина позвонил в полицию с просьбой забрать его в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на «специальную военную операцию».

По сообщению российских сми, сотрудникам звонящий сказал, что выбирает быть осужденным и хочет попасть в колонию, даже готов самостоятельно прийти и сдаться правоохранителям. Но если нужны основания для задержания, то он знает как сделать коктейль Молотова и может кинуть его в здание отдела полиции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!